Военные ООС отразили 10 атак врага и уничтожили более 100 оккупантов и десятки единиц техники

В Донецкой и Луганской областях украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам. Кроме того, захватчики понесли за сегодня серьезные потери. Более 100 орков погибли.

Российские захватчики не оставляют своих попыток прорвать наши позиции. Однако сегодня наши воины дали им мощный отпор.

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Каковы потери врага в зоне проведения ООС

Сегодня наши военные уничтожили:

10 боевых машин десанта;

2 бронетранспортера МТ-ЛБ;

8 танков;

7 боевых машин пехоты;

1 БТР;

10 грузовых автомобилей.

Кроме того, еще 100 оккупантов сегодня погибли.

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