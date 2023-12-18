Будет переформатирование операций, а не сворачивание, – Штупун о заявлении Тарнавского Reuters

Reuters, ссылаясь на командующего Александра Тарнавского, написало, что за неимением снарядов и иностранной помощи, украинские защитники вынуждены сворачивать отдельные военные операции. В Силах обороны уточнили, что имел в виду военный.

Украинские силы не сворачивают военные операции, а переформатируют их. Это подчеркнул пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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Это невозможно

Полковник отметил, что СМИ допустили ошибку, пытаясь трактовать слова генерала Тарнавского.

Говорить о полном сворачивании операций нельзя. Например, ОСУВ "Таврия" ведет всего две операции – оборонительную и наступательную. Просто свернуть одну операцию нереально. Это понятно военным, но не понятно гражданским,

– отметил Штупун.

Также Штупун подтвердил, что есть определенное уменьшение в поставках снарядов. Он подчеркнул, что это не секрет.

Ранее в комментарии Reuters генерал Тарнавский заявил, что нехватка боеприпасов на фронте очень большая проблема. В частности, не хватает 122-миллиметровых и 152-миллиметровых боеприпасов.

Командующий подчеркнул, что сокращение иностранной военной помощи повлияло на поле боя. "Тих объемов, которые мы имеем сегодня, нам не хватает, учитывая наши потребности", – сказал он в СМИ.

Что с помощью Украине от США и ЕС

Заявление Тарнавского о нехватке боеприпасов прозвучало на фоне промедлений западных партнеров по поставкам оружия. Так, Конгресс США до сих пор не принял законопроект о дополнительном финансировании союзных государств. Он предполагает выделение Украине 61 миллиард долларов. Первоначально республиканцы в Палате представителей выступили за разделение пакета помощи для Израиля и Украины. А затем в Сенате между республиканцами и демократами обострился спор по "стене" на границе с Мексикой, и рассмотрение законопроекта заблокировано.

Между тем в администрации Байдена давно уже начали бить у колокола, отмечая, что средств, выделенных на помощь Украине, осталось мало.

В Пентагоне назвали дату, когда иссякнут средства на оружие для Украины. Это произойдет до 30 декабря, если в Конгрессе так и не будет принято новое финансирование.

Пока Палата представителей отправилась на рождественские каникулы, Сенат решил задержаться еще на неделю, чтобы заключить соглашение по границе с Мексикой и соответственно разблокировать законопроект о финансировании союзников. Впрочем, сенаторы считают, что, вероятно, принять помощь Украине к Рождеству не получится, это уже сделают в следующем году.

14-15 декабря на саммите ЕС обсуждался вопрос о выделении Украине 50 миллиардов евро. Впрочем, Венгрия наложила на это решение вето.