"Помни, кто ты": военные отправили в оккупированный Донецк тысячи открыток

Украинские военные и волонтеры запустили в направлении временно оккупированного Донецка желто-голубые шарики. К ним прикрепили открытки с проукраинскими надписями.
Акцию посвятили Дню вышиванки. Мол, чтобы поздравить людей, которые сейчас вынуждены жить под оккупацией.
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В Донецк направили тысячи проукраинских открыток
8 тысяч открыток отправили в Донецк по воздуху участники организации "Третья сила" и украинские военные,
– говорится в сообщении.
Желто-голубые шарики наполнили водородом, к ним прикрепили открытки с надписями:
- "Донбасс – это Украина";
- "С Украиной в сердце";
- "Помни, кто ты".
Выпустили открытки недалеко от Донецкого аэропорта.
"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – объяснил представитель "Третьей силы" Влад Борода.
Военные и волонтеры запустили в оккупированный Донецк открытки: фото "Донбасс. Реалии"
Обратите внимание! Военные атмосферно поздравили украинцев с Днем вышиванки. Бригады ВСУ опубликовали свои фото и объяснили, почему этот праздник важен для Украины. Подробнее – по ссылке.