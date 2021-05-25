"Помни, кто ты": военные отправили в оккупированный Донецк тысячи открыток

Украинские военные и волонтеры запустили в направлении временно оккупированного Донецка желто-голубые шарики. К ним прикрепили открытки с проукраинскими надписями.

Акцию посвятили Дню вышиванки. Мол, чтобы поздравить людей, которые сейчас вынуждены жить под оккупацией.

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В Донецк направили тысячи проукраинских открыток

8 тысяч открыток отправили в Донецк по воздуху участники организации "Третья сила" и украинские военные,

– говорится в сообщении.

Желто-голубые шарики наполнили водородом, к ним прикрепили открытки с надписями:

"Донбасс – это Украина";

"С Украиной в сердце";

"Помни, кто ты".

Выпустили открытки недалеко от Донецкого аэропорта.

"В такой праздник мы не могли не поздравить тех людей в оккупации, которые не только ждут, но и делают все для того, чтобы Украина вернулась. Также мы отправили открытки и для российских военных и предателей Украины, но это отдельная история", – объяснил представитель "Третьей силы" Влад Борода.

Военные и волонтеры запустили в оккупированный Донецк открытки: фото "Донбасс. Реалии"