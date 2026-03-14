Военные отравились алкоголем: суд признал виновным сержанта батальона

Суд в Самборе Львовской области признал виновным главного сержанта батальона одной из воинских частей в халатном отношении к службе. Из-за отсутствия надлежащего контроля с его стороны военнослужащие употребляли алкоголь, что привело к трагедии: один из них умер, еще несколько оказались в больнице с отравлением.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Смотрите также Пополнил российский бюджет более чем на 1 миллион евро: СБУ задержала экс-партийца пророссийской ОПЗЖ

Какое наказание суд избрал сержанту?

Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали судебный сбор.

В обязанности сержанта входил контроль дисциплины, морально-психологического состояния и надлежащего обеспечения подчиненных.

Как установил суд, 11 декабря 2025 года примерно в 13:00 чиновник не принял необходимых мер, чтобы предотвратить употребление алкоголя среди военных, а также не обеспечил надлежащий контроль за поведением личного состава во время службы.

В результате среди военнослужащих произошло массовое алкогольное отравление: один из них умер, других пришлось госпитализировать.

Суд отметил, что такими действиями сержант нарушил требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, которые обязывают командиров поддерживать воинскую дисциплину и контролировать подчиненных.

О дате и времени рассмотрения дела военнослужащего сообщили должным образом – через SMS на номер телефона, указанный в протоколе. Однако в суд он не явился и не подал ходатайство о переносе слушания.

В связи с этим суд рассмотрел материалы без его участия.

Вину чиновника подтвердили протокол об административном правонарушении, письменные объяснения самого военного, показания других военнослужащих, а также другие материалы дела.

Суд пришел к выводу, что сержант виновен в халатном отношении к исполнению обязанностей в условиях особого периода.

Военному назначили штраф – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен.

Кроме этого, с него взыскали 665,60 гривны судебного сбора.

Суд определил срок добровольной уплаты штрафа – 15 дней с момента получения копии постановления. Если в течение этого времени средства не будут уплачены, сумма штрафа подлежит принудительному взысканию в двойном размере – 34 тысячи гривен.

В Одесской области осудили мужчину, который писал в сети о перемещении ТЦК