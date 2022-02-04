Военные овладевают американским "истребителем бункеров": яркие фото

Украинские военные учатся использовать американский противобункерный гранатомет. Уже завершается тренировка второй группы военнослужащих.

Обучение проходит в 184-м учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного. Там уже завершился первый выпуск инструкторов.

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Военные овладевают "истребителем бункеров"

Украинские военные обучаются работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition.

Исполняющий обязанности заместителя командира 355-го учебного пехотного полка по организации учебного процесса 184-го НЦ подполковник Сергей Шутенко рассказал, что подходит к концу обучение второй группы военных. На этот раз значительно больше количество тех, кто овладеет одноразовым гранатометом M141 Bunker Defeat Munition.

Курс изучают более 40 человек. Большинство – преподавательско-инструкторский состав разных учебных центров,

– уточнил офицер.

По его словам, большая часть военнослужащих из боевых частей, которые выполняют задачи в операции Объединенных сил. Кроме того, есть и представители высших военных учебных заведений.

Особенности подготовки специалистов

Первый выпуск инструкторов обучался два дня: первый день была теория, второй – практическое применение оружия. Текущий курс ознакомился и с тактикой действий при применении противобункерного гранатомета.

К слову, его инициировали украинские военные из боевых бригад. Они продемонстрировали американским партнерам по военно-тренировочной миссии "Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина" свою тактику "работы" с похожим оружием, чтобы получить одобрение или замечания от американских инструкторов по использованию гранатомета M141 Bunker Defeat Munition.

А уже 4 февраля в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск состоится завершающий этап обучения. Во время него пройдет практическая стрельба из одноразового гранатомета.

Что известно о M141 Bunker Defeat Munition Это однозарядный реактивный гранатомет, предназначенный для уничтожения противника в укреплениях, домах и легкой бронетехнике. Боеприпас в зависимости от цели может взорваться как после столкновения с препятствием, так и после проникновения.

Украинские военные овладевают американским гранатометом: Фото Армия Inform

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