Защитники передали воду семье под оккупированными Олешками: кадры, от которых на глазах слезы
Украинские защитники еще раз доказали, что способны на невероятные вещи. Им удалось передать воду семье, которая умоляла о помощи на крыше дома под оккупированными Олешками.
Ранее сеть всколыхнуло видео, как мама с сыном умоляли о помощи на крыше своего дома, который затопило водой. Добраться до них украинские защитники не могут, ведь поселок под оккупацией.
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Однако наши военные не оставили семью в беде. Бойцы 406 бригады с помощью дрона смогли передать маме и детям питьевую воду.
К сожалению, дрон может переносить небольшой вес до 700 граммов, поэтому удалось передать только воду. Говорят, процесс сложный, но именно Mavic 3 был способен на это.
Военные передали воду семье под Олешками: видео
Заметим, что не все попытки были успешными: сперва поймать бутылочку воды пыталась мама, потом пришел сын. В конце концов, воду удалось передать.
Как защитники передавали воду: видео
Мальчик поблагодарил украинских военных. На кадрах видно, что ребенок не теряет позитива и надежды на спасение, несмотря на сложные обстоятельства.
Мальчик благодарит военных за воду: видео
Внимание! Военные также передали координаты, по которым можно найти семью – 46°36'30.096 с.ш. 32°39'0.607 в.д. По этим координатам можно отыскать женщину и ее детей, умоляющих о помощи.
Поскольку вода продолжает прибывать, их нужно эвакуировать как можно быстрее.
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Сотни людей остались без питьевой воды
- В результате подрыва плотины Каховской ГЭС без питьевой воды остались сотни тысяч человек. Российские террористы совершенно сознательно уничтожили одно из самых больших водохранилищ Украины.
- И если на той части Херсонщины, которую деоккупировали ВСУ, проводят эвакуацию и помогают жителям чрезвычайники, то на захваченных территориях люди остались один на один с бедой, ведь оккупанты никак не помогают им.
- Вместо этого они лишь убегают. Местные жители брошены на произвол судьбы. К сожалению, наши защитники тоже не могут добраться до людей в Олешках, чтобы их эвакуировать, ведь территория оккупирована.