Уже сейчас автомобили в распоряжении наших воинов готовятся к отправке в самые горячие точки фронта. Поэтому военные решили поблагодарить всех причастных к сбору., передает 24 Канал.

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Защитники обратились к читателям 24 Канала

Военные Луганского пограничного отряда имени Евгения Пикуса записали видеообращение, где выразили благодарность "Фонду 24" и всем неравнодушным людям, которые помогли закрыть сбор.

Мы – военнослужащие Луганского пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса выражаем благодарность 24 Каналу и Благотворительному "Фонду 24" за организацию, проведение сбора и закупку этих автомобилей. Уже скоро они начнут выполнять задачи в зоне боевых действий на самых горячих направлениях. Спасибо всем, кто приобщился к поддержке луганских пограничников. Слава Украине!,

– обратились военные.

Луганские пограничники поблагодарили 24 Канал и читателей за закрытый сбор: смотрите видео

24 Канал вместе с читателями приобрели авто для военных / Луганский пограничный отряд

Что известно о работе "Фонда 24"

С 2014 года 24 канал активно поддерживает украинскую армию в борьбе с Россией. Мы объявляем и успешно закрываем сборы, отправляем на передовую необходимые вещи для военных.

После полномасштабного вторжения мы тратим усилия на постоянную поддержку Вооруженных Сил Украины. С вашей помощью удалось закрыть более 100 сборов и собрать 35 миллионов гривен. Однако мы не собираемся останавливаться. Война продолжается и мы дальше собираем средства для помощи нашим воинам, чтобы поскорее приблизить Украину к победе над врагом.

Обратите внимание! Ознакомиться с работой "Фонда 24" и активными сборами можно по ссылке. Давайте приближать победу вместе!