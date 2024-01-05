Уже зараз автомобілі у розпорядженні наших воїнів готуються до відправки у найгарячіші точки фронту. Тож військові вирішили подякувати усім причетним до збору, передає 24 Канал.

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Захисники звернулися до читачів 24 Каналу

Військові Луганського прикордонного загону імені Євгенія Пікуса записали відеозвернення, де висловили вдячність "Фонду 24" та усім небайдужим людям, які допомогли закрити збір.

Ми – військовослужбовці Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса висловлюємо вдячність 24 Каналу та Благодійному "Фонду 24" за організацію, проведення збору та закупівлю цих автомобілів. Уже скоро вони почнуть виконувати завдання у зоні бойових дій на найгарячіших напрямках. Дякуємо усім, хто долучився до підтримки луганських прикордонників. Слава Україні!,

– звернулися військові.

Луганські прикордонники подякували 24 Каналу і читачам за закритий збір: дивіться відео

24 Канал разом з читачами придбали авто для військових / Луганський прикордонний загін

Що відомо про роботу "Фонду 24"

З 2014 року 24 Канал активно підтримує українську армію в боротьбі з Росією. Ми оголошуємо та успішно закриваємо збори, відправляємо на передову необхідні речі для військових.

Після повномасштабного вторгнення ми витрачаємо зусилля на постійну підтримку Збройних Сил України. З вашою допомогою вдалося закрити понад 100 зборів та зібрати 35 мільйонів гривень. Проте ми не збираємося зупинятися. Війна триває і ми продовжуємо збирати кошти для допомоги нашим воїнам, щоб якомога швидше наблизити Україну до перемоги над ворогом.

Зверніть увагу! Ознайомитися з роботою "Фонду 24" та активними зборами можна за посиланням. Наближаймо перемогу разом!