Про це 24 Каналу зазначив офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко. Він наголосив, що наразі на фронті немає такого поняття, як "затишшя" і пояснив, що необхідно нашому війську.
Читайте також Міцний фундамент: що може вплинути на хід війни Росії проти України
Війна технологій
Сучасна війна – війна технологій. Зокрема, мовиться про БпЛА, які можуть виконувати розвідувальні та ударні функції і наносити ураження ворогу. Але й росіяни теж активно використовують дрони, завдаючи ударів по позиціях наших захисників.
"Зараз як ніколи важливі технологічні засоби боротьби з ворожими ударними безпілотниками, розвідувальними, адже з кожним днем сучасна війна – війна технологій і технології бережуть життя. Тому зараз збираємо на засоби радіоелектронної боротьби проти ворожих ударних безпілотників", – зазначив Назаренко.
Наразі на Східному напрямку тривають важкі бої. Росіяни продовжують вести активні обстріли, застосовують велику кількість живої сили. Українські Сили оборони стримують їх.
"Не зважаючи на свята (немає такого розуміння), кожен боєць виконує поставлені завдання і ми чітко розуміємо свою відповідальність: відбивати всі провокації ворога і спроби штурмів, знищувати ворога. Бо чим швидше ми винищимо цих негідників, тим швидше буде мир", – наголосив військовий.
Ситуація на фронті: останні новини
- Протягом минулої доби (станом на 3 січня) відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках.
- Окупанти випустили по Авдіївці, що на Донеччині, 4 ракети та поцілили в житлову забудову. Унаслідок терористичних дій росіян загинув чоловік, а жінка отримала поранення.
- На Східному напрямку росіяни інтенсифікують наступальні дії. Зокрема, після втрат на Лиманському напрямку, окупанти проводять перегрупування.