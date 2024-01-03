Об этом 24 Каналу отметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко. Он подчеркнул, что сейчас на фронте нет такого понятия, как "затишье" и объяснил, что необходимо нашему войску.
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Война технологий
Современная война – война технологий. В частности, говорится о БПЛА, которые могут выполнять разведывательные и ударные функции и наносить поражение врагу. Но и россияне тоже активно используют дроны, нанося удары по позициям наших защитников.
"Сейчас как никогда важны технологические средства борьбы с вражескими ударными беспилотниками, разведывательными, ведь с каждым днем современная война – война технологий и технологии берегут жизнь. Поэтому сейчас собираем на средства радиоэлектронной борьбы против вражеских ударных беспилотников", – отметил Назаренко.
На Восточном направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне продолжают вести активные обстрелы, применяют большое количество живой силы. Украинские Силы обороны сдерживают их.
"Несмотря на праздники (нет такого понимания), каждый боец выполняет поставленные задачи и мы четко понимаем свою ответственность: отражать все провокации врага и попытки штурмов, уничтожать врага", – подчеркнул военный.
Ситуация на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки (по состоянию на 3 января) произошло 57 боевых столкновений. Враг пытался атаковать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.
- Оккупанты выпустили по Авдеевке Донецкой области 4 ракеты и попали в жилую застройку. В результате террористических действий россиян погиб мужчина, а женщина получила ранения.
- На Восточном направлении россияне интенсифицируют наступательные действия. В частности, после потерь на Лиманском направлении оккупанты проводят перегруппировку.