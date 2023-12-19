Военные предложили мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что вопрос мобилизации очень чувствителен в Украине. Он сообщил, что военные обратились с запросом мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек.

Во время пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб и Главком подали запрос на мобилизацию еще 450 – 500 тысяч человек, сообщает 24 Канал.

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Военные запросили мобилизацию полумиллиона человек

Президент сообщил, что Главком и Генштаб обратились на уровне Ставки относительно мобилизации. В частности, военные хотят мобилизовать еще до полумиллиона украинцев.

Однако президент отметил, что этот вопрос чувствительный и цифра достаточно серьезная, поэтому он попросил больше аргументов в пользу такого решения.

Они обратились относительно защиты нашего государства и потенциальных контрнаступательных действий, по поводу дефицита. И их мнение было на Ставке, что они предложили мобилизовать дополнительных 450 – 500 тысяч человек. Это очень серьезная цифра, и я сказал, что мне нужно больше аргументов для того, чтобы поддержать это направление,

– заявил глава государства.

Для такого решения нужен комплексный план

По мнению Зеленского, это "вопрос людей, вопрос справедливости, вопрос обороноспособности и вопрос финансов".

Президент сказал, что в вопросе отпусков для военных, мобилизации и ротаций требуется комплексный план, и в настоящее время идет работа над ним. Невозможно мобилизовать дополнительных людей без конкретики в вопросах отпусков, ротаций и демобилизации.

Если мы говорим о дополнительных мобилизационных целях, мы должны найти демобилизационные. Это должно быть предметно, с конкретикой и большим уважением для воинов. Вот почему я попросил много ответов,

– добавил президент.

В то же время он поблагодарил воинов, которые сейчас находятся на фронте.