Военные преступления Путина в Украине можно квалифицировать как терроризм, – немецкий политик
Источник:Guildhall
Военные преступления Владимира Путина в Украине позволяют квалифицировать режим, действующий в России, как террористический. Сообщил депутат Бундестага Робин Вагнер.
По его словам, Путин использует страх и террор как политическое оружие, как против Украины, так и против Европы.
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Он отметил, что развязанная война против мирного населения, а также сообщения о похищении парамедиков еще раз раскрывают гадкий характер путинской диктатуры.
Страх – его мафиозный метод. Путин хочет, чтобы его боялись все, а он ничего не боялся. Но он уже в страхе перед идеями демократии и свободы. Идеями, которые он давит внутри собственной страны и против которых воюет в Украине,
– заявил Робин Вагнер.
"Военные преступления Путина против Украины квалифицируют путинскую Россию как террористический режим", – подытожил Робин Вагнер.
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