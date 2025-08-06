Прокуроры начали расследование очередного военного преступления российских захватчиков. Оккупант цинично расстрелял мирного жителя в Донецкой области.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора.

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Что известно о циничном расстреле мирного жителя?

В Офисе генпрокурора рассказали, что в одном из телеграмм-каналов распространили видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное в Донецкой области. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей.

В свою очередь, военнослужащий России из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

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Известно, что это уже третий зафиксированный прокурорами Донецкой области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в 2025 году.

Прокуроры объяснили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих России.