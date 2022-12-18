Народ-гной во всей красе: в России придумали, как отмыться от крови украинцев
Источник:фейсбук Петра Олещука
Государственная Дума РФ в первом чтении приняла проект закона, отменяющий уголовную ответственность за преступления, совершенные на оккупированных территориях Украины в том случае, если они были совершены "ради защиты интересов России".
Ложь – религия оккупантов
Итак, девять месяцев рассказываем, что Буча – "фейк", что комнаты для пыток в оккупированных регионах Украина – "фейк", что массовые убийства гражданских – "фейк".
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А потом вдруг оказывается, что какие-то преступления были и были настолько массовыми, что для них нужно отдельный закон принимать.
Хвастовство московских ордынцевТаким образом, они признали факт массовых преступлений, совершаемых российской армией на территории Украины.
Актуальное Война – единственное, что склеивает гнилую Россию, задача Украины – перемолоть миллионы врагов
Но если вы думаете, что теперь они не будут кричать о "фейках" после обнаружения каждого их преступления, вы очень ошибаетесь. Народ-гной во всей красе.