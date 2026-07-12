Об этом ГУР сообщило в своих социальных сетях.

Что известно о преступниках?

При содействии ГУР МО Украины, Офиса Генерального прокурора Украины, Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и следователей Главного следственного управления СБУ военным преступникам удалось предъявить подозрение. Также помогло расследование журналистов проекта "Схемы" от "Радио Свобода".

Украинские спецслужбы идентифицировали двух россиян, причастных к бесчеловечным пыткам украинцев в колонии № 7 в поселке Пакино Владимирской области. Это тюремный врач Вячеслав Черданцев по прозвищу "коновал" и заключенный с российским гражданством Ярослав Кириллов.

Черданцев Вячеслав Николаевич, 29.05.1978 года рождения. Сотрудник медико-санитарной части № 33, обслуживающей колонию № 7 в поселке Пакино, Владимирская область, Россия. РНОКПП: 331701566989. СНИОР: 17353583686. Паспорт гражданина России: 1714366846. Адрес регистрации: Россия, Владимирская область, Ковровский район, пгт Первомайский.

Кирилов Ярослав Алексеевич, 12.06.1997 года рождения. Гражданин России, осужденный, отбывающий наказание в указанной колонии № 7. Адрес регистрации: Россия, город Владимир, Суздальский проспект, дом 21, квартира 88.

Следствие установило, что администрация колонии создала систему жестокого обращения с украинскими военнопленными, к которой привлекала персонал учреждения и отдельных осужденных. Целью пыток было сломить волю пленных, заставить их принять гражданство государства-агрессора и склонить к даче ложных показаний,

– сообщило ГУР.

В чем обвиняют преступников?

Журналисты установили, что с октября 2022 года эти военные преступники систематически пытали украинских военнопленных. Также они совершали сексуальное насилие и унижали человеческое достоинство.

В ходе расследования удалось задокументировать случай изнасилования. Кроме того, россияне применяли и другие виды пыток: украинцев заставляли ползти мокрыми и обнаженными по полу, избивали палками и электрошокерами, делали инъекции неизвестных препаратов.

Больного пленного с температурой свыше 39 градусов жестоко избили. После этого его еще 20 минут держали под холодным душем.

Пленники находились в холодных помещениях. Доступ к средствам гигиены был ограничен.

Администрация колонии намеренно содержала обнаженных больных чесоткой вместе со здоровыми. Также медики отказывали в лечении, что способствовало распространению болезни.

Военный преступник "коновал" наносил на тела пленников непристойные надписи, просил охранников избивать военнопленных. Осужденный Кирилов непосредственно участвовал в пытках и психологическом давлении на украинцев.

Использование осужденных в качестве инструмента насилия – характерная черта чекистской репрессивной системы, унаследованной пенитенциарной системой государства-агрессора от НКВД и советского ГУЛАГа. В путинской России эта модель трансформировалась в так называемые "пресс-хаты" – российские заключенные по приказу тюремной администрации участвуют в ужасных пытках военнопленных,

– заявили в ГУР.

Украинская разведка отмечает, что задокументированные факты пыток, бесчеловечного обращения и насилия являются грубыми нарушениями Женевских конвенций и Римского статута Международного уголовного суда. Соответственно, такие действия являются военными преступлениями.

ГУР МО подчеркнуло, что за каждое преступление, совершенное против украинского народа, последует справедливое возмездие.