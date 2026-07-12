Про це ГУР повідомило у власних соцмережах.

Що відомо про злочинців?

За сприяння ГУР МО України, Офісу Генпрокурора України, Департаменту карного розшуку Національної поліції України та слідчих Головного слідчого управління СБУ воєнним злочинцям вдалось оголосити підозру. Також допомогло розслідування журналістів проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".

Українські спецслужби ідентифікували двох росіян, причетних до нелюдських катувань українців у колонії № 7 у селищі Пакіно Володимирської області. Це лікар в'язниці В'ячеслав Черданцев на прізвисько "коновал" та в’язень з російським громадянством Ярослав Кірілов.

Чєрданцев В’ячеслав Миколайович, 29.05.1978 року народження. Співробітник медико-санітарної частини №33, яка обслуговує колонію №7 у селищі Пакіно, Володимирська область, Росія. РНОКПП: 331701566989. СНІОР: 17353583686. Паспорт громадянина Росії: 1714366846. Адреса реєстрації: Росія, Володимирська область, Ковровський район, смт Пєрвомайскій.

Кірілов Ярослав Алєксєєвіч, 12.06.1997 року народження. Громадянин Росії, засуджений, який відбуває покарання у вказаній колонії №7. Адреса реєстрації: Росія, місто Владімір, проспект Суздальський, будинок 21, квартира 88.

Слідство встановило, що адміністрація колонії створила систему жорстокого поводження з українськими військовополоненими, до якої залучала персонал установи та окремих засуджених. Метою катувань було зламати волю полонених, примусити їх до отримання громадянства держави-агресорки та схилити до надання неправдивих свідчень,

– повідомило ГУР.

У чому звинувачують злочинців?

Журналісти встановили, що з жовтня 2022 року ці воєнні злочинці систематично катували українських військовополонених. Також вони скоювали сексуальне насильство та принижували людську гідність.

У межах розслідування вдалось задокументувати випадок зґвалтування. Також росіяни використовували й інші види катувань: українців змушували повзти мокрими й оголеними по підлозі, били палицями та електрошокерами, робили ін'єкції невідомих препаратів.

Хворого полоненого з температурою понад 39 градусів жорстоко побили. Після того його ще 20 хвилин тримали під холодним душем.

Полонені перебували в холодних приміщеннях. Доступ до гігієни був обмежений.

Адміністрація колонії навмисно утримувала оголених хворих на коросту разом зі здоровими. Також медики відмовляли у лікуванні, що сприяло поширенню хвороби.

Воєнний злочинець "коновал" наносив на тіла бранців непристойні написи, просив охоронців бити військовополонених. Засуджений Кірілов безпосередньо брав участь у катуваннях і психологічному тиску на українців.

Використання засуджених як інструменту насильства – характерна риса чекістської репресивної системи, успадкованої пенітенціарною системою держави-агресора від НКВС і радянського ГУЛАГу. У путінській Росії ця модель трансформувалася у так звані "прес-хати" – російські ув’язнені за наказом тюремної адміністрації беруть участь у жахливих катуваннях військовополонених,

– заявили у ГУР.

Українська розвідка зазначає, що задокументовані факти тортур, нелюдського поводження, та насильство є грубими порушеннями Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Відповідно такі дії є воєнними злочинами.

ГУР МО наголосило, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.