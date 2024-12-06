Россия использует Совет Безопасности как основной фронт своей информационной спецоперации

4 декабря в Совете Безопасности ООН состоялись слушания о положении украинских "детей войны". Инициатором события стали США, которые в течение месяца будут председательствовать в органе 5-ти мировых полицейских.

О чем говорили в Нью-Йорке и какую альтернативную реальность россияне пытались навязать высоким представителям – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Важно Мир все больше взволнован превращением украинских детей в российских солдат

Россия целенаправленно атакует украинских детей

Одним из информационных поводов для созыва Совета Безопасности стал третий отчет Йельской лаборатории гуманитарных исследований, в котором было подробно изучено политику России, направленную на насильственную передачу депортированных украинских детей в российские семьи. Независимым экспертам удалось установить логистику и финансирование противоправного вывоза украинских детей, продемонстрировать вертикаль виновных лиц, которая начинается с российского диктатора Владимира Путина. Американский правозащитник и один из авторов исследования Натаниэль Реймонд обратился в Совет Безопасности, в частности, и с просьбой рассматривать политику принудительного усыновления и установления опеки над украинскими детьми как военное преступление и преступление против человечности.

Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНИСЕФ, акцентировала на гуманитарной катастрофе, вызванной российским вторжением. Именно агрессия является тем фактором, который обусловливает особую уязвимость миллионов маленьких украинцев. К сожалению, ежедневно 2 украинских ребёнка или умирают, или же получают увечья. Как уместно отметила на заседании представительница Швейцарии, единственным эффективным средством защиты детей может стать только справедливый и длительный мир.

Стоит подчеркнуть, что российские вооруженные силы уже 2 года фигурируют в так называемом перечне позора, который ежегодно публикует Офис Специального представителя Генерального секретаря ООН по детям и вооруженным конфликтам. По результатам мониторинга с 2022 года удалось установить, что Россия совершает большинство из серьезных нарушений против детей: убивает, калечит, насилует, похищает, атакует школы и больницы. Отказ в гуманитарном доступе и обстрел эвакуационных коридоров зафиксировали сразу две другие институты ООН – Мониторинговая миссия в Украине и Независимая комиссия по расследованию. В отличие от большинства других нарушителей, Россия упорно уклоняется от подписания "плана действий" со Специальным представителем, что свидетельствует о ее нежелании ни останавливать, ни предотвращать следующие преступления.

Спектр противоправных деяний России в отношении украинских детей – чрезвычайно широк и охватывает также навязывание гражданства, милитаризованное перевоспитание, искоренение идентичности. Для этого россияне при поддержке белорусского режима создали целую сеть специальных лагерей, которая на сегодня насчитывает, минимум, 94 института.

Кроме того, противоправно заменив украинское образование на российское, государство-агрессор пытается использовать его для превращения наших детей во врагов собственной нации. Несмотря на то, что политизация и милитаризация образования были признаны противоправными Комитетом ООН по правам ребенка, а отсутствие доступа к украиноязычному образованию – проявлением расовой дискриминации по мнению Международного суда ООН, Россия продолжает не выполнять ни одно из упомянутых решений. Более того, государство-агрессор пытается убедить международное сообщество, что все обвинения о совершении против украинских детей международных преступлений – не более, чем "западная пропаганда".

Ключевые "аргументы" российской позиции

По мнению Василия Небензи, постоянного представителя России при ООН, Украина первой начала инструментализировать детей. Так, по российской версии, маленькие украинцы в 2013 году "на Майдане" бросали коктейли Молотова в правоохранителей "законного режима". Теперь эти дети выросли, и все как один были истреблены на войне. О том, что средний возраст украинских защитников более 40 лет, российский представитель не упоминал, ведь тогда предыдущая ложь была бы еще более очевидным бредом. Однако это не единственные пробелы российских калькуляций.

Так, Василий Небензя упомянул, что на Донбассе от рук Украины пострадали 24 тысячи детей. Однако в дальнейшем он привел такие цифры:

более 300 убитых и 1000 искалеченных,

1600 пропали без вести.

Как пострадали другие из альтернативной версии событий, связанных с оккупацией России Донецкой и Луганской областей, непонятно. Зато российский представитель обвинил Украину в том, что она "похитила" 65 тысяч детей из данного региона. Получается так, что Украина, спасая собственных граждан, является преступником, а Россия, которая, действительно, депортировала, по меньшей мере, 19 546 украинских детей – осуществляла "эвакуацию", которая "соответствовала нормам международного гуманитарного права". В данном контексте все чаще кажется, что Россия имеет собственную версию Женевских конвенций, неизвестную другим более 190 ее сторонам. Ведь российская "эвакуация" не была ни временной, ни добровольной, ни в правильном направлении, а, иногда, не имела под собой никаких хотя бы псевдолегитимных обоснований.

Василий Небензя также настаивает, что "алгоритм воссоединения" украинских детей с семьями Мария Львова-Белова, подозреваемая в Международном уголовном суде, наработала еще в начале вторжения. Правда, как тогда объяснить, почему в 2022 – 2023 годах тысячи украинских детей более полугода содержались без причины в российских лагерях перевоспитания, а 90% всех депортированных – остаются под контролем государства-агрессора до сих пор – неизвестно. Так же как то, каким образом "временная опека" по российскому праву без изменений в законодательство начала длиться в отношении украинских детей не 3-6 месяцев, а почти 3 года. Как коррелирует с "временностью" навязанное вместе с воинской повинностью российское гражданство тоже непонятно.

Плодотворной почвой для российской лжи является оккупированная Украиной Курщина. В Совете Безопасности звучали незадокументированные ни одной независимой организацией мифы об изнасиловании, убийства и депортации украинскими военными российских гражданских, в частности детей. При этом, почему Россия так и не согласилась на открытие эвакуационного коридора, Василий Небензя решил не вспоминать. Зато подчеркнул, что для Украины ее дети – лишь пушечное мясо. При этом, именно Россия милитаризировала формальное и неформальное образование, прославляя смерть на поле боя как основную добродетель и обязанность российского гражданина.

Дырявая как решето

Российская пропаганда как часть широкой информационной атаки на международное сообщество больше не выдерживает критики. Кроме многочисленных погрешностей в калькуляциях, "фактов", которые прямо противоречат задокументированным независимыми мониторинговыми инициативами эпизодам и свидетельствам пострадавших детей, проседает и уровень артистизма российских представителей. С годами им становится все сложнее врать, именно поэтому Василий Небензя просто покинул заседание Совета Безопасности, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение другим постоянным представителям.

Чтобы усилить дырявую как решето пропаганду, россияне все чаще организуют точечные дезинформационные операции. Например, вывоз украинских детей в частную школу в Индии или на арендованный Россией космодром "Байконур" в Казахстане, или информационные вбросы со списками украинских военнопленных. Такие спецоперации имеют ряд целей, в частности попытаться легитимизировать международные преступления и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине.

Впрочем, России начинают не верить и ее "партнеры". На заседании Совета Безопасности ООН 4 декабря даже представители Мозамбика и Сьерра-Леоне, которые не всегда демонстрируют проукраинские настроения, признали многочисленные нарушения россиянами прав наших детей, среди прочего, призывая способствовать их возвращению и воссоединению с семьями. ОАЭ, которые не участвовали в мероприятии, но прямо вовлечены в процесс обмена военнопленными, вместе с Соединенным Королевством и США в тот же день способствовали разоблачению организованной преступной группы россиян, которые составляли звенья системы обхода санкций, делая собственный вклад в совершение нарушений прав украинских детей.

Это пример удачной координации усилий в данной сфере, который должен быть масштабирован для эффективного противодействия государству-агрессору, ведь пока, несмотря на нормы Устава ООН, орган пяти полицейских все чаще является "чемоданом без ручки". Тем, в котором россияне носят ядерную кнопку, угрожая каждый раз, где могут, но где это максимально неуместно, эскалацией конфликта.