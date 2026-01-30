Литва призывает МУС расследовать удары России по энергетике Украины как преступление геноцида
- Литва призывает Международный уголовный суд расследовать удары России по энергетической инфраструктуре Украины как преступление геноцида.
- Глава МИД Литвы Кястутис Будрис настаивает на новых ордерах на арест российских чиновников и расширении действующих ордеров.
Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал Международный уголовный суд инициировать новые ордера на арест представителей российских властей в связи с массированными ударами России по критической и гражданской инфраструктуре Украины. Он приравнял эти действия к геноциду.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Литвы.
В чем Россию обвиняют в МИД Литвы?
Эти систематические нападения, которые явно имеют целью оставить население Украины в середине зимы без электричества, отопления и воды, нельзя квалифицировать иначе, как умышленное намерение физически уничтожить украинцев как группу,
– отметил в обращении к МУС министр.
Будрис подчеркнул, что Литва считает подобные действия России такими, что могут подпадать под определение геноцида, и настаивает на их расследовании именно как таковой.
В связи с этим глава литовского МИД призвал Международный уголовный суд не только выдать новые ордера на арест российских чиновников, причастных к ударам по украинской энергетической инфраструктуре, но и пересмотреть и расширить уже действующие ордера, добавив к ним новые эпизоды международных преступлений, в частности преступление геноцида.
Литва выделяет Украине новую помощь
Литва предоставит Украине помощь в более 14,5 миллиона евро для восстановления инфраструктуры, разрушенной из-за российских обстрелов, в частности на проекты в образовательной отрасли.
Средства пойдут на проекты, такие как "Украинские школы будущего" в Житомире, "Дети превыше всего" с реконструкцией детского дома в Боярке, реконструкцию школы "Зеленая роща" в Николаеве и модернизацию ДНК-лаборатории в Полтаве.