Текст соглашения о начале работы Спецтрибунала по России готов, но нет решения

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий сообщил, что решение о заключении частичного расширенного соглашения для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины пока еще не принято. В то же время текст соответствующего соглашения уже полностью подготовлен.

Об этом Точицкий заявил в комментарии Укринформу.

Что известно о запуске Спецтрибунала по России?

По словам Точицкого, Комитет министров Совета Европы пока согласовал только старт работы так называемой advance team – передовой группы, которая будет помогать Нидерландам, где планируется размещение трибунала, проработать вопрос, что беспокоят отдельные государства-члены. Речь идет, в частности, о бюджете, помещения и сопутствующих расходах.

Постпред отметил, что среди стран Совета Европы пока нет единой позиции относительно минимального количества государств, необходимого для запуска трибунала. В то же время формат частичного соглашения позволяет привлекать к процессу и страны, которые не являются членами Совета Европы.

Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принятие решения по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся,

– пояснил Точицкий.

22 января Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на запуск Спецтрибунала.

Зеленский ранее раскритиковал Европу