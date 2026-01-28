Текст соглашения о начале работы Спецтрибунала по России готов, но нет решения
- Текст частичного соглашения для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины уже подготовлен, но решение о его заключении еще не принято.
- Комитет министров Совета Европы согласовал старт работы передовой группы для помощи Нидерландам в подготовке к размещению трибунала, а ЕС выделил 10 миллионов евро на его запуск.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Николай Точицкий сообщил, что решение о заключении частичного расширенного соглашения для запуска Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины пока еще не принято. В то же время текст соответствующего соглашения уже полностью подготовлен.
Об этом Точицкий заявил в комментарии Укринформу.
Что известно о запуске Спецтрибунала по России?
По словам Точицкого, Комитет министров Совета Европы пока согласовал только старт работы так называемой advance team – передовой группы, которая будет помогать Нидерландам, где планируется размещение трибунала, проработать вопрос, что беспокоят отдельные государства-члены. Речь идет, в частности, о бюджете, помещения и сопутствующих расходах.
Постпред отметил, что среди стран Совета Европы пока нет единой позиции относительно минимального количества государств, необходимого для запуска трибунала. В то же время формат частичного соглашения позволяет привлекать к процессу и страны, которые не являются членами Совета Европы.
Я говорю сейчас о Японии, говорю о Канаде, говорю об Австралии и Новой Зеландии. Мы надеемся, что после того, как будет принятие решения по самому соглашению и по трибуналу, они к нам присоединятся,
– пояснил Точицкий.
22 января Европейский Союз выделил первые 10 миллионов евро на запуск Спецтрибунала.
Зеленский ранее раскритиковал Европу
Зеленский обвинил Европу в нерешительности и бездействии. Он отметил, что ЕС много говорит о ценностях и безопасности, но запаздывает с реальными действиями.
В Европе не смогли жестко ответить на репрессии в Иране, не привлекли Путина к ответственности, до сих пор не перекрыла каналы финансирования войны, в частности через теневой флот.
Также Зеленский раскритиковал зависимость Европы от США в вопросах безопасности и отсутствие собственных объединенных вооруженных сил.
Отдельно президент напомнил, что отказ помогать народам, которые борются за свободу, как это было с Беларусью, в конце концов оборачивается угрозами для самой Европы.