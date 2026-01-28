Про це Точицький заявив у коментарі Укрінформу.

За словами Точицького, Комітет міністрів Ради Європи поки що погодив лише старт роботи так званої advance team – передової групи, яка допомагатиме Нідерландам, де планується розміщення трибуналу, опрацювати питання, що турбують окремі держави-члени. Йдеться, зокрема, про бюджет, приміщення та супутні витрати.

Постпред зазначив, що серед країн Ради Європи наразі немає єдиної позиції щодо мінімальної кількості держав, необхідної для запуску трибуналу. Водночас формат часткової угоди дозволяє долучати до процесу й країни, які не є членами Ради Європи.

Я говорю зараз про Японію, говорю про Канаду, говорю про Австралію і Нову Зеландію. Ми сподіваємося, що після того, як буде ухвалення рішення по самій угоді і по трибуналу, вони до нас доєднаються,

– пояснив Точицький.

22 січня Європейський Союз виділив перші 10 мільйонів євро на запуск Спецтрибуналу.

