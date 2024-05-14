В Харьковской области оккупант в упор застрелил мужчину: еще один местный исчез

Российские захватчики не прекращают терроризировать гражданское население в прифронтовых населенных пунктах Харьковской области. Так фиксируются необъяснимые исчезновения украинцев, а также многочисленные убийства.

Количество преступлений оккупантов все увеличивается. Так, прокуратура начала два уголовных производства о совершении военных преступлений российской армией в пограничной общине в Харьковской области.

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Жестоко убивают гражданских

Оккупанты продолжают демонстрировать беззаконие против гражданского населения Украины. Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Так, по данным следствия, в селе Старица Волчанской громады 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя. Однако, к сожалению, на этом преступления захватчиков не закончились.

Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения оккупантов исчез мирный житель. Отмечается, что его местонахождение по состоянию на сейчас неизвестно. Сейчас правоохранители рассматривают несколько версий, среди которых – незаконное лишение свободы гражданского россиянами или его убийство.

В населенном пункте продолжаются боевые действия. Досудебное расследование проводит СО Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Военные преступления россиян в Волчанске не прекращают шокировать