В интервью в эфире национального телемарафона Лубинец раскрыл шокирующие детали о преступлениях против пленных ВСУ, в частности под Авдеевкой. Он отметил, что реальное количество таких случаев значительно выше, – информирует 24 Канал.

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Преступлений больше, чем мы думаем

Уполномоченный по правам человека отметил, что ответственность за военные преступления несут не только исполнители, но и те, кто отдает приказы. Он отметил, что эти преступления не останутся безнаказанными.

Российская сторона в очередной раз показала, что любые договоренности могут просто не выполняться. В то же время я справедливо понимаю, что не все такие случаи расстрелов стоят публичными,

– заявил Лубинец, комментируя события в Авдеевке.

Омбудсмен комментировал случай, когда украинские военные, раненые и не способные самостоятельно передвигаться, должны были эвакуироваться. Однако вместо этого их жестоко расстреляли российские оккупанты.

Таких случаев гораздо больше, чем тех случаев, о которых публично мы говорим. К сожалению.

Обратите внимание! 18 февраля 2024 года было опубликовано видео расстрела шести защитников Украины в Авдеевке. Эти военные ждали эвакуации, собратьев, но вместо этого их схватили российские оккупанты и жестоко убили.