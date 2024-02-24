В інтерв'ю в ефірі національного телемарафону Лубінець розкрив шокуючі деталі про злочини проти полонених ЗСУ, зокрема під Авдіївкою. Він наголосив, що реальна кількість таких випадків значно вища, – інформує 24 Канал.

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Злочинів більше, ніж ми думаємо

Уповноважений з прав людини наголосив, що відповідальність за воєнні злочини несуть не тільки виконавці, а й ті, хто віддає накази. Він зазначив, що ці злочини не залишаться безкарними.

Російська сторона вкотре показала, що будь-які домовленості можуть просто не виконуватися. Водночас я справедливо розумію, що не всі такі випадки розстрілів стоять публічними,

– заявив Лубінець, коментуючи події в Авдіївці.

Омбудсмен коментував випадок, коли українські військові, поранені та не здатні самостійно пересуватися, мали евакуюватися. Однак замість цього їх жорстоко розстріляли російські окупанти.

Таких випадків набагато більше, ніж тих випадків, про які публічно ми кажемо. На жаль.

Зверніть увагу! 18 лютого 2024 року було опубліковано відео розстрілу шести захисників України в Авдіївці. Ці військові чекали на евакуацію, побратимів, але замість того їх схопили російські окупанти та жорстоко вбили.