Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что двое российских оккупантов получили подозрения за совершение расстрелов в Буче. Один из "солдат" совершил еще одно подтвержденное военное преступление.

Их обращение с гражданскими не имело никакой военной причины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Руслана Кравченко в Telegram.

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Что известно о военных преступлениях россиян в Буче?

Двум российским оккупантам, причастным к зверствам в Буче сообщено о подозрениях.

Первый – разведчик-снайпер 234-го десантно-штурмового полка. Он ворвался в квартиру местного жителя и выстрелил ему в голову из винтовки "Винторез".

Убил гражданского. Просто потому, что мог. Это уже четвертое подозрение этому "солдату". И я уверен – впереди приговор,

– отметил Кравченко.

Второй подозреваемый – старший стрелок-сапер того же подразделения. Он, увидев на улице женщину, начал стрелять ей под ноги и хохотать. На это не было никакой военной причины, он совершил это из злости, жестокости и пренебрежения.

"Буча .... Я не просто там расследовал преступления. Я видел зверства нелюдей, я помню каждое заплаканное лицо родственников погибших. До сих пор чувствую их боль. Буча навсегда останется в моем сердце – как напоминание о том, почему мы не имеем права остановиться", – написал Кравченко.

Работа по идентификации остальных военных преступников продолжается. Украина намерена привлечь к ответственности всех, кто позволял себе убийства, пытки и издевательства, на Специальном трибунале над российскими преступниками.