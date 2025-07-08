В ВК "Центр" поблагодарили Киев за поддержку и призвали не спекулировать на теме ПВО

Подразделения ПВО столицы действуют профессионально, а помощь от городских властей Киева поступает всегда вовремя и в полном объеме.

Об этом заявили в Воздушном командовании "Центр" и призвали не манипулировать вопросами обороны столицы и Украины в целом, информирует 24 Канал.

Читайте также Три военные подразделения получили 2350 дронов от столичной общины, – Кличко

"В информационном поле снова появляются громкие заявления о состоянии воздушной обороны Киева. Как военные мы редко реагируем на подобные спекуляции, но когда речь идет о доверии к защитникам неба, мы обязаны говорить честно. Система ПВО столицы действует, и это ежедневно подтверждается реальными результатами. Городская власть всегда рядом с нами – помощь поступает быстро, в полном объеме, а главное именно тогда, когда она больше всего нужна. Спасибо за надежное плечо поддержки, которое каждый раз чувствуем на передовой обороны неба!" – говорится в заявлении ВК "Центр".

Воздушные Силы столицы ежедневно уничтожают десятки вражеских дронов и ракет

В Воздушном командовании "Центр" отметили, что бойцы ПВО столицы ежедневно уничтожают десятки вражеских дронов и ракет, спасая объекты инфраструктуры и сохраняя жизни киевлян.

Реальность очень очевидна, в противном случае последствия массированных атак, где количество дронов за сутки близко к 500, были бы фатальными. Воздушные Силы не скрывают вызовов. Но боевая эффективность подразделений – факт, который ежедневно видим мы все по результатам работы, а больше это видит мир,

– подчеркнули в Воздушном командовании.

Также военные отметили, что успешная работа ПВО столицы – результат профессионализма военных и системной поддержки со стороны городской власти Киева.

"Благодаря поддержке Киевской местной власти и непосредственно городскому голове реализован ряд немедленных и актуальных решений: закупка оборудования, помощь с техникой, ремонтами, установление автоматизированных систем защиты объектов критической инфраструктуры, обороной наших позиций", – отметили в ВК "Центр".

Командование также призвало не манипулировать вопросами обороны столицы.

Вопрос обороны столицы и всей страны не может быть темой политического пиара или давления. Призываем всех – журналистов, политиков, лидеров мнений и общин – не обесценивать работу военных и не распространять недостоверную или манипулятивную информацию,

– призвали военные.

Ранее сообщалось, что Киев с начала года выделил на поддержку сил обороны и безопасности 6 миллиардов гривен. По инициативе мэра столицы Виталия Кличко эта сумма в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 миллиарда гривен.