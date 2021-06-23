Впервые со времен Второй мировой: военные самолеты США вылетели с иностранного авианосца

23 июня 2021 , 10:17
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Источник:

CNN

Военные самолеты США в июне 2021 совершили боевой вылет с иностранного авианосца. Речь идет о британском корабле Queen Elizabeth.

Это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Последний раз военные самолеты США поднимались с 1943 года. Тогда говорилось о британском корабле HMS Victorious.

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Военные самолеты США нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, в операции приняли участие британские самолеты.

Всего на борту авианосца было 18 самолетов.

Вылет осуществили в рамках операции Великобритании Shader и США Inherent Resolve.

Данные о точном месте операции и пораженных целях пока не обнародуют.

Уникальность события отметил командующий авиакрылом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор.

Это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после вылета с HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году,
 –  заявил военный.

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Автор: Мар'яна Бекало