Впервые со времен Второй мировой: военные самолеты США вылетели с иностранного авианосца

Военные самолеты США в июне 2021 совершили боевой вылет с иностранного авианосца. Речь идет о британском корабле Queen Elizabeth.
Это произошло впервые со времен Второй мировой войны. Последний раз военные самолеты США поднимались с 1943 года. Тогда говорилось о британском корабле HMS Victorious.
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Военные самолеты США нанесли удары по позициям боевиков террористической группировки "Исламское государство". Кроме того, в операции приняли участие британские самолеты.
Всего на борту авианосца было 18 самолетов.
Вылет осуществили в рамках операции Великобритании Shader и США Inherent Resolve.
Данные о точном месте операции и пораженных целях пока не обнародуют.
Уникальность события отметил командующий авиакрылом HMS Queen Elizabeth Джеймс Блэкмор.
Это первая боевая задача, выполненная американскими самолетами с иностранного авианосца после вылета с HMS Victorious в южной части Тихого океана в 1943 году,
– заявил военный.
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