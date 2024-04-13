Глава государства отметил, что амнистия сейчас предусматривается законом и на него следует обращать внимание. В то же время Владимир Зеленский заявил, что важны также причины, почему человек так поступил. И их рассматривают правоохранительные органы.

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Важные причины покидания части

Владимир Зеленский подчеркнул, что нельзя обобщать. Он привел два примера, чтобы продемонстрировать наглядно разницу и то, какие были последствия подобных поступков.

В первом случае он заговорил о человеке, который стремился перевестись из одной бригады в другую. Причиной стало отсутствие нормальных отношений с командиром.

Действительно не нашел нормальных отношений с командиром. Было очень сложно. И этот человек не нашел баланса, о котором мы говорим, баланса в этих отношениях. А когда ты долго на фронте так бывает, и человек оставил свое место, – это одна история. И здесь я не вижу жесткого криминала,

– отметил президент.

Он добавил, что командир – не только командир, но и психолог, и что у него есть боевой опыт. Поэтому, если к нему приходит молодой человек без боевого опыта, то и реакция на реальный бой может быть разной. Именно поэтому командир должен и сам успокоиться, и успокоить этого человека, чтобы они прошли этот вызов.

Вместе с тем он озвучил вторую историю. Глава государства избежал деталей, чтобы не было понятно, о ком именно идет речь. Он лишь предложил представить, что коллектив ушел со своего места. И что из-за этого окружили большое количество наших защитников и убили их.

Из-за того, что один человек смог, он сильный, он смог давить на свое окружение, запугать их, и они отошли. Вопрос не в том, что они отошли. Вопрос в том, что погибло большое количество людей других именно из-за этого человека,

– добавил президент.

Владимир Зеленский отметил, что здесь следует действовать по закону. Что необходимо проводить расследование. Собственно, следователи в этом случае нашли того человека, и что он должен отвечать по закону. Тогда, подчеркнул президент, убили много людей и еще много попали в плен. Поэтому, добавил глава государства, обобщенно всех амнистировать нельзя.