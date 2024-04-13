Глава держави зазначив, що амністія нині передбачається законом і на нього слід звертати увагу. Водночас Володимир Зеленський зазначив, що важливими також є причини, чому людина так вчинила. І їх розглядають правоохоронні органи.

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Важливі причини покидання частини

Володимир Зеленський наголосив, що не можна узагальнювати. Він навів два приклади, щоб продемонструвати наочно різницю та те, які були наслідки подібних вчинків.

У першому випадку він заговорив про людину, котра прагнула перевестися з однієї бригади в іншу. Причиною стала відсутність нормальних стосунків з командиром.

Дійсно не знайшла нормальних стосунків з командиром. Було дуже складно. І ця людина не знайшла балансу, про який ми говоримо, балансу у цих стосунках. А коли ти довго на фронті так буває, і людина залишила своє місце, – це одна історія. І тут я не бачу жорсткого криміналу,

– зазначив президент.

Він додав, що командир – не лише командир, а й психолог, і що в нього є бойовий досвід. Тож, якщо до нього приходить молода людина без бойового досвіду, то і реакція на реальний бій може бути різною. Саме тому командир має і сам заспокоїтися, і заспокоїти цю людину, щоб вони пройшли цей виклик.

Разом з тим він озвучив другу історію. Глава держави уникнув деталей, щоб не було зрозуміло, про кого саме йдеться. Він лиш запропонував уявити, що колектив пішов зі свого місця. І що через це оточили велику кількість наших захисників і убили їх.

Через те, що одна людина змогла, вона сильна, вона змогла тиснути на своє оточення, залякати їх, і вони відійшли. Питання не в тому, що вони відійшли. Питання в тому, що загинула велика кількість людей інших саме через цю людину,

– додав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що тут слід діяти за законом. Що необхідно проводити розслідування. Власне, слідчі у цьому випадку знайшли ту людину, і що вона повинна відповідати за законом. Тоді, підкреслив президент, вбили багато людей та ще багато потрапили до полону. Тому, додав глава держави, узагальнено всіх амністувати не можна.