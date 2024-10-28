Это очевидное унижение Европы, – Подоляк о привлечении Россией солдат из КНДР в войну

Привлечение Россией военных из Северной Кореи является эскалацией и глобализацией войны против Украины. Это угрожает Европе, бездействие которой станет для нее и НАТО унижением.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что КНДР является страной только с милитарной компонентой. Европа должна это осознать и защитить свои территории.

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Подоляк о привлечении Россией солдат из КНДР в войне

Советник главы Офиса президента объяснил, что то, что Россия привлекает другие диктаторские режимы к войне против Украины очень опасно. По его словам, даже европейские партнеры нашей страны не до конца осознают, что такое Северная Корея, которая участвует в театре боевых действий в Восточной Европе.

Это крайне опасно. Было бы желательно оценить эту глобализацию конфликта и какие будут последствия,

– отметил Подоляк.

Привлечение северокорейских военных в войне против Украины является ничем иным, как эскалацией. Это плохая ситуация и для НАТО, и для всех европейских стран.

Советник главы Офиса президента отметил, что Северная Корея – это страна только же милитарной компонентой. Она не настроена на любые переговоры или конструктивные сотрудничества. КНДР – это страна, которая может только воевать, атаковать и убивать. Страна имеет в этом сходство с Россией, которую почему-то считали страной глобального уровня, с которой сотрудничали. С Северной Кореей же никто не сотрудничает.

Это (привлечение войск КНДР – 24 Канал) требует ответов, не только теоретических, вроде "мы видим эскалацию". Вы же видите, что это очевидное унижение Европы. Если одна страна начинает войну в Европе, продвигает туда другую страну с другого континента – это унижение, потому что тогда вы не готовы к защите европейских территорий,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что после того, как Европа это осознает, должны быть определенные расчеты с учетом оружия, инвестиций и неформальных ограничений.

К слову, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение северокорейских солдат в Курской области России. Он назвал это эскалацией и призвал Россию прекратить военную агрессию.