Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що КНДР є країною лише з мілітарною компонентою. Європа повинна це усвідомити та захистити свої території.

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Подоляк про залучення Росією солдатів з КНДР у війні

Радник голови Офісу президента пояснив, що те, що Росія залучає інші диктаторські режими до війни проти України є дуже небезпечно. За його словами, навіть європейські партнери нашої країни не до кінця усвідомлюють, що таке Північна Корея, яка бере участь у театрі бойових дій в Східній Європі.

Це вкрай небезпечно. Було б бажано оцінити цю глобалізацію конфлікту і які будуть наслідки,

– зауважив Подоляк.

Залучення північнокорейських військових у війні проти України є нічим іншим, як ескалацією. Це погана ситуація і для НАТО, і для усіх європейських країн.

Радник голови Офісу президента зазначив, що Північна Корея – це країна лише ж мілітарною компонентою. Вона не налаштована на будь-які переговори чи конструктивні співпраці. КНДР – це країна, яка може лише воювати, атакувати та вбивати. Країна має у цьому схожість з Росією, яку чомусь вважали країною глобального рівня, з якою співпрацювали. З Північною Кореєю ж ніхто не співпрацює.

Це (залучення військ КНДР – 24 Канал) потребує відповідей, не лише теоретичних, на кшталт "ми бачимо ескалацію". Ви ж бачите, що це очевидне приниження Європи. Якщо одна країна починає війну в Європі, просуває туди іншу країну з іншого континенту – це приниження, бо тоді ви не готові до захисту європейських територій,

– підкреслив Подоляк.

Він додав, що після того, як Європа це усвідомить, повинні бути певні розрахунки з огляду зброї, інвестицій та неформальних обмежень.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення північнокорейських солдатів у Курській області Росії. Він назвав це ескалацією та закликав Росію припинити військову агресію.