Про це Рютте заявив під час виступу із заявою щодо ситуації з північнокорейськими солдатами у Росії. Генсек Альянсу зауважив, що це показує значну ескалацію війни проти України, передає 24 Канал.

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Що сказав Рютте про відправлення військ КНДР у Росію

Марк Рютте зазначив, що відправлення військ КНДР у Росію показує ще одну прогалину в документах про безпеку НАТО. Він також закликав якомога швидше завершити цю загарбницьку діяльність і припинити військову агресію Росії.

За словами генсека НАТО у співробітництві КНДР і Росії йдеться про питання щодо постачання ракет, що посилює військову агресію, а також про технологічну підтримку путінської війни проти України.

Але використання військових сил Північної Кореї означає те що, велика кількість росіян втрати своє життя у цій війні. Це тому, що український народ бореться, він є стійким, і союзники в НАТО будуть надалі боротися за свободу України,

– сказав Рютте.

Він також зазначив, що країни-члени НАТО обговорювали додаткову військову підтримку України.

"Ми активно закликаємо союзників і наших партнерів з Індо-тихоокеанського регіону контролювати та бути залученими до цієї ситуації. Сьогодні це є однією з ключових точок нашої розмови з українським міністром Умєровим", – наголосив Рютте.

До слова, журналісти видання The New York Times повідомляли, що Росія перекине 5 тисяч солдатів КНДР до Курської області до 28 жовтня. Ймовірно, це солдати, з "елітного" підрозділу військ КНДР.

Водночас у The Wall Street Journal наголошують, що КНДР поки що відправляє у Росію лише молодих та хворих солдатів. Журналісти зазначають, що техніка цих солдатів застаріла, а самі військові, можливо, ніколи не виїжджали за межі своєї країни.