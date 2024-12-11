Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, отметив, что страна-агрессор может передать боевые самолеты МиГ-29 и Су-27, которые уже давно сняла с боевого дежурства. Даже Иран получает гораздо более качественную авиацию от России.

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Военный эксперт объяснил, что такой обмен россиянам очень выгоден, ведь МиГ-29 и СУ-27 являются старыми самолетами. Поэтому оккупанты больше никогда не будут использовать эту авиацию. Почти все эти самолеты выведены из боевого дежурства, лишь небольшая часть из них еще работает.

Эти самолеты разваливаются, это сплошной мусор. Россияне их вывели "за скобки" боевых действий. Если есть возможность их втулить Северной Корее, которая будет на них "молиться", это выгодно,

– подчеркнул Свитан.

Северную Корею даже нельзя сравнить с Ираном, куда страна-агресорка поставляет новую авиацию – Су-35. Учитывая электронных систем в самолетах и тактико-технических характеристик эти самолеты намного качественнее.

Не понятно только для чего они Северной Корее. Южная Корея имеет целый спектр самолетов, которые МиГ-29 и Су-29 лопнут, как семечки. Южная Корея имеет самолет уровня F-35,

– отметил военный эксперт.

К слову, представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, что Россия получает от КНДР не только военных, но и большое количество боекомплектов, артснарядов, техники и артсистем, что облегчает российские наступательные действия. Между тем КНДР уже получает от России доступ к технологиям, продовольствия и боевого опыта.