Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що країна-агресорка може передати бойові літаки Міг-29 та Су-27, які вже давно зняла з бойового чергування. Навіть Іран отримує набагато якіснішу авіацію від Росії.

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Військовий експерт пояснив, що такий обмін росіянам дуже вигідний, адже Міг-29 та СУ-27 є старими літаками. Через це окупанти більше ніколи не будуть використовувати цю авіацію. Майже усі ці літаки виведені з бойового чергування, лише невелика частина з них ще працює.

Ці літаки розвалюються, це суцільне сміття. Росіяни їх вивели "за дужки" бойових дій. Якщо є можливість їх втулити Північній Кореї, яка буде на них "молитись", це вигідно,

– наголосив Світан.

Північну Корею навіть не можна порівняти з Іраном, куди країна-агресорка постачає нову авіацію – Су-35. З огляду електронних систем в літаках та тактико-технічних характеристик ці літаки є набагато якіснішими.

Не зрозуміло лише для чого вони Північній Кореї. Південна Корея має цілий спектр літаків, які Міг-29 та Су-29 луснуть, мов насіння. Південна Корея має літак рівня F-35,

– зауважив військовий експерт.

До слова, представник ГУР МО Андрій Юсов розповів, що Росія отримує від КНДР не лише військових, а й велику кількість боєкомплектів, артснарядів, техніки та артсистем, що полегшує російські наступальні дії. Тим часом КНДР вже отримує від Росії доступ до технологій, продовольства та бойового досвіду.