Военное командование КНДР на параде в Москве: генерал армии ответил, что их ждет

На параде 9 мая Владимир Путин поздравил трех генералов из Северной Кореи. Уже удалось установить их личности – генерал-полковник Ким Йонг Бок, генерал-полковник Ри Чан Хо и генерал-майор Син Кум Чхоля. Северная Корея таким образом открыто показывает свою причастность к войне.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, отметив, что из-за этого командование КНДР может ждать "неприятный сюрприз". Речь идет не только об уголовном производстве.

Смотрите также "Показали хорошую подготовку": Путин раскрыл детали участия войск КНДР в войне

Что ждет командование КНДР

По словам генерала армии, появление командования КНДР на параде свидетельствует о том, что Северная Корея согласовала свое участие в войне против Украины на высшем политическом уровне. Здесь говорится не только о солдатах и военной помощи, ведь российский диктатор самостоятельно приветствует военных начальников КНДР.

"Путину нечего уже скрывать. Северная Корея также готова демонстрировать свою открытость и показывать, что готова совместно воевать против Украины. Поэтому они открывают свои лица", – отметил он.

Лица генералов удалось не только идентифицировать, но и доказать, что они являются военными преступниками – они известны своей жадностью, жестокостью и приверженностью к суровым методам. Один из них даже находится под международными санкциями за участие в кибератаках.

Наши спецслужбы и партнеры могут их ликвидировать как организаторов агрессивных действий, что можно делать во время войны. Кроме того, они ведут работу не только против Украины, но и против США, Японии и Южной Кореи. Или же против них можно открыть уголовное производство и проводить следственные действия,

– подчеркнул Маломуж.

На параде также присутствовал глава внешней разведки КНДР, который является представителем Ким Чен Ына в России. Генерал армии добавил, что он выполняет функцию коммуникатора между высшим военно-политическим командованием России и Северной Кореи.