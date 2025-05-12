Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що через це командування КНДР може чекати "неприємний сюрприз". Мовиться не лише про кримінальне провадження.

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Що чекає на командування КНДР

За словами генерала армії, поява командування КНДР на параді свідчить про те, що Північна Корея погодила свою участь у війні проти України на вищому політичному рівні. Тут мовиться не лише про солдатів та військову допомогу, адже російський диктатор самостійно вітає військових начальників КНДР.

"Путіну немає вже чого приховувати. Північна Корея також готова демонструвати свою відкритість та показувати, що готова спільно воювати проти України. Тому вони відкривають свої обличчя", – зауважив він.

Особи генералів вдалось не лише ідентифікувати, а й довести, що вони є військовими злочинцями – вони відомі своєю жадібністю, жорстокістю та прихильністю до суворих методів. Один з них навіть перебуває під міжнародними санкціями за участь у кібератаках.

Наші спецслужби та партнери можуть їх ліквідувати як організаторів агресивних дій, що можна робити під час війни. Крім того, вони ведуть роботу не лише проти України, а й проти США, Японії та Південної Кореї. Або ж проти них можна відкрити кримінальне провадження та проводити слідчі дії,

– наголосив Маломуж.

На параді також був присутній очільник зовнішньої розвідки КНДР, який є представником Кім Чен Ина в Росії. Генерал армії додав, що він виконує функцію комунікатора між вищим військово-політичним командуванням Росії та Північної Кореї.