Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Владіміра Путіна під час нічної пресконференції, яку цитують російські ЗМІ.

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Що сказав Путін про участь солдатів КНДР у війні

Президент Росії заявив, що 9 травня під час параду, який відбувся у Москві, він був радий "особисто подякувати військовим начальникам корейської народної армії" та передати "найтепліші слова солдатам і командирам, а також підрозділам спецпризначення Корейської Народно-Демократичної Республіки".

Путін визнав, що військові КНДР брали участь у боях у Курській області Росії.

Вони разом з нашими бійцями професійно, хочу це підкреслити, добросовісно виконували завдання під час звільнення прикордонних районів Курської області від формувань "київського режиму",

– цинічно сказав Путін, мавши на увазі Збройні Сили України.

За словами російського диктатора, північні корейці у Курській області виявили "мужність і героїзм". Глава Кремля сказав, що іноземні військові діяли "найбільшою мірою професійно", а також показали "гарне навчання та підготовку".

До слова, Владімір Путін під час цієї ж пресконференції запропонував Україні відновити прямі переговори 15 травня. Президент країни-агресорки сказав, що це може статися без попередніх умов, а місцем зустрічі захотів обрати Стамбул у Туреччині.

Також Путін брехливо заявив, що Україна, мовляв, "не дотримувалася умов перемир'я", запропонованих Росією. Зокрема, диктатор стверджує, що Київ "запустив по території Росії 520 дронів та БЕКів", а також "наступав на Курщині та Бєлгородщині".