Военные США продолжают прибывать в Польшу: эпические кадры
Источник:твитер Mariusz Błaszczak
В Польшу вечером в воскресенье, 6 февраля, прибыли военные из США. Новость сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
По словам Блащака, это – солдаты из 82-й воздушно-десантной бригады. Сколько точно военных прибыли в Польшу вечером 6 февраля – пока неизвестно.
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Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуве,
– заявил Блащак.
Военные из Штатов начали прибывать 6 февраля. Первый самолет приземлился в Жешуве 5 февраля. Солдаты будут дислоцироваться неподалеку от границы с Украиной.
Решение направить военных США в Восточную Европу принял Джо Байден. Это произошло на фоне скопления российских войск у границ Украины.
Военные США продолжают прибывать в Польшу / Твитер Mariusz Błaszczak
Самолет приземлился в Польше / Твитер Mariusz Błaszczak
Американские военные прибыли в Германию
- Военные из Штатов прибыли в Германию 4 февраля. Они высадились в Висбадене.
- На территории страны создадут штаб объединенной оперативной группы для поддержки десантников, предназначенных для переброски в Польшу.
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Сообщение Mariusz Błaszczak:
Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.