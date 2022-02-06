Военные США продолжают прибывать в Польшу: эпические кадры

В Польшу вечером в воскресенье, 6 февраля, прибыли военные из США. Новость сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам Блащака, это – солдаты из 82-й воздушно-десантной бригады. Сколько точно военных прибыли в Польшу вечером 6 февраля – пока неизвестно.

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Еще несколько американских солдат из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешуве,

– заявил Блащак.

Военные из Штатов начали прибывать 6 февраля. Первый самолет приземлился в Жешуве 5 февраля. Солдаты будут дислоцироваться неподалеку от границы с Украиной.

Решение направить военных США в Восточную Европу принял Джо Байден. Это произошло на фоне скопления российских войск у границ Украины.



Военные США продолжают прибывать в Польшу / Твитер Mariusz Błaszczak



Самолет приземлился в Польше / Твитер Mariusz Błaszczak

Американские военные прибыли в Германию

Военные из Штатов прибыли в Германию 4 февраля. Они высадились в Висбадене.

На территории страны создадут штаб объединенной оперативной группы для поддержки десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Сообщение Mariusz Błaszczak:

Kolejni amerykańscy żołnierze z 82. Dywizji Powietrznodesantowej wylądowali w Rzeszowie.