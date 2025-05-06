"Волочили по дороге": в ТЦК прокомментировали видео с силовым задержанием мужчины во Львове
- Во Львове трое мужчин в военной форме силой затолкали гражданского в бусик.
- В ТЦК рассказали детали инцидента.
В сети распространили видео, на котором трое мужчин в военной форме тянут за руки и ноги другого мужчину – в штатском. После его заносят в "бусик". Телеграмм-каналы сообщили, что этот инцидент произошел во Львове.
На кадрах видно, что военные несут мужчину за руки и ноги. С одной ноги задержанного слетает кроссовок – он застревает в воротах. По дороге к "бусику" гражданского роняют на землю, а потом волокут, передает 24 Канал.
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В ТЦК объяснили инцидент
Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали обнародованное в сети видео.
Задержание мужчины работниками ТЦК во Львове: смотрите видео
Там подтвердили, что утром, 6 мая, в городе Львов, на улице Железнодорожной, военнослужащие одного из районных ТЦК, совместно с работниками Национальной полиции, проводили оповещение.
Они остановили гражданина, которые на видео, чтобы проверить у него военно-учетные документы.
Как отметили в ТЦК, гражданин отказался показывать документы, пытался скрыться с места происшествия, словесно оскорблял представителей силовых структур и вел себя агрессивно.
После установления его личности выяснилось, что он является нарушителем воинского учета и находится в розыске. В связи с этим гражданину предложили проехать в ТЦК и СП. После отказа и сопротивления было принято решение о доставке гражданина в ТЦК и СП для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Видеофрагменты, что сейчас распространяются в социальных сетях и телеграмм-каналах, отражают лишь часть ситуации - уже после совершения гражданином действий, содержащих признаки административного правонарушения и, возможно, уголовного преступления (в частности, злостного неповиновения законным требованиям работникам полиции и военнослужащих),
– отметили в военкомате.
Напомним, что другой скандал с ТЦК вспыхнул в Одесской области.