Этот мужчина сбежал во время медосмотра: в Одесском ТЦК объяснили видео, что разлетелось в сети

Паблики опубликовали видео из Одессы, на котором люди в военной форме заталкивают мужчину в микроавтобус. В местном центре комплектования прояснили ситуацию, отметив, что соответствующий гражданин ранее сбежал во время прохождения медосмотра.

В понедельник днем, 29 апреля, телеграм-каналы распространили ролик. Уже через несколько часов обнародовал реакцию на ситуацию Одесский областной ТЦК и СП, констатировав: лицам, которые уклоняются от мобилизации, грозит лишение свободы.

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Подробно о ситуации

В центре комплектования указали, что информационные ресурсы распространили кадры "возможных незаконных действий", совершенными представителями ТЦК "во время проведения мероприятий оповещения". Однако эти паблики показали неполную картину ситуации.

Гражданин, который присутствует на видео, уже был в одном из районных ТЦК и СП города Одессы, откуда сбежал во время прохождения медицинского осмотра. Гражданина обнаружили военнослужащие, вызвали полицию для задержания и доставки в РТЦК для дальнейшего прохождения ВВК,

– пишут в Одесском областном ТЦК.

В пресс-службе органе также отмечают, что гражданин начал оскорблять военных и применять физическую силу к военнослужащим ТЦК.

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К большому сожалению, видео, опубликованное в телеграм-каналах, показывает лишь то, что выгодно для российской пропаганды. Оно не демонстрирует поведения гражданина, и не дает аудитории полной картины о причинах конфликтной ситуации,

– отмечают в областном ТЦК.

На кадрах видно, как человек сопротивляется тому, что его запихивают в микроавтобус. Это замечают люди вокруг, подходят к транспортному средству. В конце концов, гражданин убегает от сотрудников центра комплектования. Очевидно, ему грозит уголовная ответственность.

В Одесском ТЦК вспомнили, что препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Об этом говорится в части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса.

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Добавим, что Россия действительно активно работает на срыв мобилизации в Украине и не оставляет планов по оккупации территорий нашего государства. В частности, захватчики распространяют фейк, что мужчинам в тылу аптеки якобы не хотят продавать лекарства без справки из ТЦК.

Соответствующая информация, хоть и, очевидно, не является правдой, но она создает градус напряжения на общем информационном фоне. Среди прочего, формирует негативное впечатление о мобилизации и способствует унынию граждан Украины в момент, когда существует угроза для существования украинской государственности.



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