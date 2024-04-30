У понеділок вдень, 29 квітня, телеграм-канали поширили ролик. Уже через декілька годин оприлюднив реакцію на ситуацію Одеський обласний ТЦК та СП, констатувавши: особам, які ухиляються від мобілізації, загрожує позбавлення волі.

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Докладно про ситуацію

У центрі комплектування вказали, що інформаційні ресурси поширили кадри "можливих незаконних дій", вчиненими представниками ТЦК "під час проведення заходів оповіщення". Однак ці пабліки показали неповну картину ситуації.

Громадянин, який присутній на відео, вже був в одному з районних ТЦК та СП міста Одеси, звідки втік під час проходження медичного огляду. Громадянина виявили військовослужбовці, викликали поліцію для затримання та доставки в РТЦК для подальшого проходження ВЛК,

– пишуть в Одеському обласному ТЦК.

У пресслужбі органу також зазначають, що громадянин почав ображати військових та застосовувати фізичну силу до військовослужбовців ТЦК.

Співробітники ТЦК заштовхують громадянина-втікача в мікроавтобус: дивіться відео з телеграм-каналів

На превеликий жаль, відео, опубліковане в телеграм-каналах, показує лише те, що вигідно для російської пропаганди. Воно не демонструє поведінки громадянина, та не дає аудиторії повної картини про причини конфліктної ситуації,

– наголошують в обласному ТЦК.

На кадрах видно, як чоловік пручається тому, що його запихають мікроавтобус. Це помічають люди навколо, підходять до транспортного засобу. Зрештою, громадянин втікає від співробітників центру комплектування. Вочевидь, йому загрожує кримінальна відповідальність.

Зверніть увагу! У Одеському ТЦК згадали, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Про це йдеться у частині 1 статті 114-1 Кримінального кодексу.

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Додамо, що Росія справді активно працює на зрив мобілізації в Україні та не полишає планів щодо окупації територій нашої держави. Зокрема, загарбники поширюють фейк про те, що чоловікам в тилу аптеки нібито не хочуть продавати ліки без довідки з ТЦК.

Відповідна інформація, хоч і, очевидно, не є правдою, але вона створює градус напруження на загальному інформаційному тлі. З-поміж іншого, формує негативне враження щодо мобілізації та сприяє зневірі громадян України в момент, коли існує загроза для існування української державності.



Як не піддаватися на ІПСО російських окупантів / Інфографіка 24 Каналу