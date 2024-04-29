Мобілізовані чоловіки могли звільнятися з військової служби, якщо в них на утриманні перебувало троє або більше дітей. Водночас, такого права не було у контрактників. Втім, закон 10449 урівняв права військовозобов'язаних.

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Багатодітні батьки

За новим законом, і контрактники, і мобілізовані можуть звільнитися зі служби, якщо вони мають трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років.

Водночас слід зауважити, що така підстава не діє для військовослужбовців, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

Нагадаємо, що існують інші підстави для звільнення зі служби:

за станом здоров'я (тимчасово непридатні), з обов'язковим переоглядом через 6 – 12 місяців;

у зв'язку із закінчення особливого періоду або віку;

через сімейні обставини;

за обвинувальним вироком суду;

після звільнення з полону (недобровільного);

наявність інвалідності І, ІІ та ІІІ груп.

Хто може отримати відстрочку

Вже у травні на відстрочку від служби можуть розраховувати кілька категорій військовозобов'язаних.

Це заброньовані особи, студенти денної форми та аспіранти. Також до цього переліку входять громадяни, в яких один з батьків має інвалідність 1 чи 2 групи та потребує постійного догляду за собою. Відстрочці підлягають чоловіки, які виховують самостійно малолітню або неповнолітню дитину до 18 років, або мають на своєму утриманні повнолітню дитину, у якої наявна інвалідність 1 чи 2 групи.

Крім того, відстрочку отримають: