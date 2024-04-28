Юристка Діана Скумадчук пояснила, хто з військовозобов'язаних може законно уникнути призову на певний термін.

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Кому нададуть відстрочку

Відповідно до законодавства, відстрочку можуть отримати чоловіки з інвалідністю усіх трьох груп або тимчасово непридатні до служби. Також таке право мають:

особи, заброньовані державними органами влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими приватними підприємствами;

особи, що навчаються на денній формі навчання, тобто є студентами та аспірантами;

особи, в яких один із батьків має інвалідність 1 чи 2 групи та потребує постійного догляду за собою;

особи, що виховують самостійно малолітню або неповнолітню дитину до 18 років;

особи, що мають на своєму утриманні повнолітню дитину, у якої наявна інвалідність 1 чи 2 групи;

До цього переліку варто додати також:

усиновлювачів, опікунів сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

членів сімей, де є загиблі та пропалі безвісти під час АТО та інших оборонних заходів, членів сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні;

посадовців державних органів, народних депутатів, суддів, членів уряду, працівників органів військового управління;

дипломатичних службовців, держслужбовців у сфері кібербезпеки та ІТ (апарату Верховної Ради, Кабміну та Офісу президента);

Важливо! Юристка зазначила, що вищеперерахований список не містить всіх юридичних підстав для надання відстрочки від мобілізації, оскільки вони час від часу можуть змінюватися. Тому слід завжди звертатися саме до статті 23 ЗУ “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” із врахуванням всіх останніх змін до вказаного закону.

Які документи потрібні для відстрочки

Залежно від того, на якій підставі, особа хоче отримати відстрочку, вона мусить подавати ті чи інші документи.

Наприклад, якщо йдеться про студента чи аспіранта, то йому потрібно надати довідки, що підтверджують його навчання у відповідному вищому навчальному закладі чи науковій установі, студентський квиток, довідку про зарахування тощо.

Заброньованому працівнику слід надавати витяг із рішення про бронювання за формою відповідно до додатку 3 Постанови КМУ №76 від 27 січня 2023 року (зазвичай він надається за місцем роботи).

Для відстрочки за станом здоров'я треба надати довідку про результати медичного огляду, яка видається ЛКК чи МСЕК, документи про підтвердження інвалідності з дитинства тощо.

Нагадаємо, що Центр спільних дій надав чітке роз'яснення про новий закон, який вступить у силу вже 18 травня.