За законом про мобілізацію, відстрочка може оформлюватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних з інших державних реєстрів.

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Хто отримає відстрочку

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається наступним категоріям громадян:

заброньовані за органами влади та перебувають на спеціальному військовому обліку;

особи з інвалідністю I, II, III груп або тимчасово непридатні до служби за станом здоров'я;

родини з трьома і більше дітьми до 18 років, одинокі батьки;

усиновлювачі, опікуни сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, що займаються доглядом за хворими членами сім'ї. Військовозобов'язані 1 ступеню споріднення сім'ї, де є особи з інвалідністю I, II, III груп;

члени сімей, де є загиблі або зниклі безвісти під час антитерористичної операції та інших оборонних заходів, члени сімей загиблих Героїв України з числа Небесної сотні;

особи, які навчаються за денною або дуальною формою освіти, наукові та науково-педагогічні працівники;

посадовці державних органів, народні депутати, судді, члени уряду, працівники органів військового управління;

дипломатичні службовці, державні службовці у сфері кібербезпеки та IT (апарату ВРУ, КМУ, ОПУ);

інші особи, визначені законом.

Зверніть увагу! Військовозобов'язані можуть бути прийняті на військову службу за контрактом за їх згодою, навіть якщо вони входять до категорії осіб, що мають право на відстрочку.

Мобілізація в Україні: актуальні новини