Как сообщает Министерство обороны Казахстана, чрезвычайное происшествие произошло 24 сентября.

Подробности исчезновения военных

Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения учебно-боевой задачи военнослужащими Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.

При выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были вынесены в море,

– говорится в заявлении.

В настоящее время спасатели продолжают поиски остальных пропавших бойцов. Из трех спасенных один военнослужащий был доставлен в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и координации работ на место отправилась специальная комиссия во главе с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым.

Напомним, казахстанское предприятие будет перерабатывать сырье из России, после чего в страну-агрессора будут возвращаться до 70% произведенного бензина и дизельного топлива.