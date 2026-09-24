Як повідомляє Міністерство оборони Казахстану, надзвичайна подія сталася 24 вересня.

Деталі зникнення військових

Зазначається, що інцидент стався під час виконання навчально-бойового завдання військовими Військово-морських сил Збройних сил Казахстану.

При виконанні навчально-бойового завдання на узбережжі Каспійського моря у зв'язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру військовослужбовців було винесено в море,

– йдеться в заяві.

Наразі рятувальники продовжують розшукувати решту зниклих бійців. З-поміж трьох урятованих одного військового доставили до лікарні.

Для з'ясування всіх обставин події та координації робіт на місце вирушила спеціальна комісія на чолі з міністром оборони Казахстану Дауреном Косановим.

Нагадаємо, Казахстанське підприємство перероблятиме сировину з Росії, після чого до країни-агресорки повертатимуть до 70% виробленого бензину та дизельного пального.