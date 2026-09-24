В Казахстане во время военно-морских учений в море унесло 19 военнослужащих. На данный момент подтверждена гибель девяти из них, еще троих бойцов удалось спасти.

Как сообщает Министерство обороны Казахстана, чрезвычайное происшествие произошло 24 сентября.

Подробности исчезновения военных

Отмечается, что инцидент произошел во время выполнения учебно-боевой задачи военнослужащими Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана.

При выполнении учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра военнослужащие были вынесены в море,

– говорится в заявлении.

В настоящее время спасатели продолжают поиски остальных пропавших бойцов. Из трех спасенных один военнослужащий был доставлен в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и координации работ на место отправилась специальная комиссия во главе с министром обороны Казахстана Дауреном Косановым.

Напомним, казахстанское предприятие будет перерабатывать сырье из России, после чего в страну-агрессора будут возвращаться до 70% произведенного бензина и дизельного топлива.