Российский правозащитник, блогер Марк Фейгин допустил в разговоре с 24 Каналом, как Россия может отреагировать и будет ли угрожать применением ядерного оружия по одной из стран Североатлантического Союза.
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"Это абсолютно невозможно. Как раз наоборот. Учения НАТО, и еще и такие масштабные, с привлечением тысячей военных – пугают Москву. Defender уже не впервые проводят учения – это очень пугает Россию", – сказал блогер.
Мощность России меньше, чем было в СССР
По словам Фейгина, еще в Советском союзе людей "накачивали" пропагандой, рассказывая, что НАТО – вражеский блок, который проведением военных учений хочет всех убить. Однако тогдашнее военно-политическое руководство заявляло, что их коммунистическая идеология не предусматривает ядерной войны.
И в целом европейское и американское пацифистское движение активно поддерживалось Кремлем. Сейчас наоборот: Россия отказалась от идеологии осуждения любой войны, что сейчас демонстрируется в Украине. Москва всячески пытается "бряцать" ядерным оружием, используя его как инструмент внешней политики, в отличие от бывшего советского политбюро.
Но разница в том, что у советских начальников была возможность (применить ядерное оружие – 24 канал). И ракет было достаточно. А с чем Москва пришла? Конечно, есть боеголовки, но все гораздо скромнее. Тогда бы в "ядерном пожаре" могли и те, и те не выжить. А сейчас уверенности нет. Москва блефует, несмотря на все нарушенные договоренности (ядерные установки в Беларуси – 24 Канал). Это вообще безответственные шаги. Они более провокационны, чем обучение НАТО. Вряд ли это приведет к эскалации и Москва к ней готова,
– подчеркнул Марк Фейгин.
Россия разместила ядерное оружие в Беларуси: что известно
- В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия намерена разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. По словам главы Кремля, "поводом стало заявление замминистра обороны Великобритании, что они собираются поставлять снаряды в Украину с обедненным ураном".
- В августе 2023 года начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что Россия уже доставила в Беларусь первые ядерные боеголовки. По его словам, ядерное оружие на белорусской территории – это "большая геополитическая игра", а также средство сдерживания и повышения ставок.
- А уже в январе 2024 года заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко рассказал, что размещенное тактическое ядерное оружие в районе города Лида Гродненской области может быть фейковым, то есть муляжем.