Российский правозащитник, блогер Марк Фейгин допустил в разговоре с 24 Каналом, как Россия может отреагировать и будет ли угрожать применением ядерного оружия по одной из стран Североатлантического Союза.

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"Это абсолютно невозможно. Как раз наоборот. Учения НАТО, и еще и такие масштабные, с привлечением тысячей военных – пугают Москву. Defender уже не впервые проводят учения – это очень пугает Россию", – сказал блогер.

Обратите внимание! Глава Военного комитета Альянса, лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов Роберт Бауэр предупредил, что НАТО призывает готовиться к "тотальной войне" с Россией.

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По словам Фейгина, еще в Советском союзе людей "накачивали" пропагандой, рассказывая, что НАТО – вражеский блок, который проведением военных учений хочет всех убить. Однако тогдашнее военно-политическое руководство заявляло, что их коммунистическая идеология не предусматривает ядерной войны.

И в целом европейское и американское пацифистское движение активно поддерживалось Кремлем. Сейчас наоборот: Россия отказалась от идеологии осуждения любой войны, что сейчас демонстрируется в Украине. Москва всячески пытается "бряцать" ядерным оружием, используя его как инструмент внешней политики, в отличие от бывшего советского политбюро.

Но разница в том, что у советских начальников была возможность (применить ядерное оружие – 24 канал). И ракет было достаточно. А с чем Москва пришла? Конечно, есть боеголовки, но все гораздо скромнее. Тогда бы в "ядерном пожаре" могли и те, и те не выжить. А сейчас уверенности нет. Москва блефует, несмотря на все нарушенные договоренности (ядерные установки в Беларуси – 24 Канал). Это вообще безответственные шаги. Они более провокационны, чем обучение НАТО. Вряд ли это приведет к эскалации и Москва к ней готова,

– подчеркнул Марк Фейгин.

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