Російський правозахисник, блогер Марк Фейгін припустив у розмові з 24 Каналом, як Росія може відреагувати й чи погрожуватиме застосуванням ядерної зброї по одній з країн Альянсу.

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"Це абсолютно неможливо. Якраз-таки навпаки. Навчання НАТО, і ще й такі масштабні, із залученням тисяч військових – лякають Москву. Defender уже не вперше проводять навчання – це дуже лякає Росію", – сказав блогер.

Зверніть увагу! Голова Військового комітету Альянсу, лейтенант-адмірал Королівського флоту Нідерландів Роберт Бауер попередив, що НАТО закликає готуватися до "тотальної війни" з Росією.

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За словами Фейгіна, ще в Радянському союзі людей "накачували" пропагандою, розповідаючи, що НАТО – ворожий блок, який проведенням військових навчань хоче усіх вбити. Проте тодішнє військово-політичне керівництво заявляло, що їхня комуністична ідеологія не передбачає ядерну війну.

І загалом європейський та американський пацифістський рух активно підтримувався Кремлем. Зараз навпаки: Росія відмовилася від ідеології осуду будь-якої війни, що й нині демонструє в Україні. Москва усіляко намагається "брязкати" ядерною зброєю, використовуючи її як інструмент зовнішньої політики, на відміну від колишнього радянського політбюро.

Але різниця в тому, що в радянських начальників була можливість (застосувати ядерну зброю – 24 Канал). І ракет було вдосталь. А з чим Москва прийшла? Звісно, є боєголовки, проте все набагато скромніше. Тоді б у "ядерній пожежі" могли й ті, й ті не вижити. А зараз впевненості немає. Москва блефує, попри всі порушені домовленості (ядерні установки у Білорусі – 24 Канал). Це взагалі безвідповідальні кроки. Більш провокативні, ніж навчання НАТО. Навряд це призведе до ескалації й Москва до неї готова,

– наголосив Марк Фейгін.

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