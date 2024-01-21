Російський правозахисник, блогер Марк Фейгін припустив у розмові з 24 Каналом, як Росія може відреагувати й чи погрожуватиме застосуванням ядерної зброї по одній з країн Альянсу.
Цікаво Росія намагається подати масштабні навчання НАТО як провокацію: в ISW пояснили причини
"Це абсолютно неможливо. Якраз-таки навпаки. Навчання НАТО, і ще й такі масштабні, із залученням тисяч військових – лякають Москву. Defender уже не вперше проводять навчання – це дуже лякає Росію", – сказав блогер.
Потужність Росії менша, ніж було в СРСР
За словами Фейгіна, ще в Радянському союзі людей "накачували" пропагандою, розповідаючи, що НАТО – ворожий блок, який проведенням військових навчань хоче усіх вбити. Проте тодішнє військово-політичне керівництво заявляло, що їхня комуністична ідеологія не передбачає ядерну війну.
І загалом європейський та американський пацифістський рух активно підтримувався Кремлем. Зараз навпаки: Росія відмовилася від ідеології осуду будь-якої війни, що й нині демонструє в Україні. Москва усіляко намагається "брязкати" ядерною зброєю, використовуючи її як інструмент зовнішньої політики, на відміну від колишнього радянського політбюро.
Але різниця в тому, що в радянських начальників була можливість (застосувати ядерну зброю – 24 Канал). І ракет було вдосталь. А з чим Москва прийшла? Звісно, є боєголовки, проте все набагато скромніше. Тоді б у "ядерній пожежі" могли й ті, й ті не вижити. А зараз впевненості немає. Москва блефує, попри всі порушені домовленості (ядерні установки у Білорусі – 24 Канал). Це взагалі безвідповідальні кроки. Більш провокативні, ніж навчання НАТО. Навряд це призведе до ескалації й Москва до неї готова,
– наголосив Марк Фейгін.
Росія розмістила ядерну зброю у Білорусі: що відомо
- У березні 2023 року Владімір Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За словами глави Кремля, "приводом стала заява заступника міністра оборони Великої Британії, що вони збираються постачати снаряди в Україну зі збідненим ураном".
- Згодом, у серпні 2023 року, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Росія вже доставила до Білорусі перші ядерні боєголовки. За його словами, ядерна зброя на білоруській території — це "велика геополітична гра", а також засіб стримування і підвищення ставок.
- А вже в січні 2024 року заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що розміщена тактична ядерна зброя у районі міста Ліда Гродненської області може бути фейковою, тобто муляжем.