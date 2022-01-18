Военные учения и расположение ракет: в НАТО готовы к переговорам с Россией

НАТО готово проводить переговоры с Россией по так называемым "гарантиям безопасности". В частности, обсудить место проведения военных учений и расположение ядерных ракет.

Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Столтенберг во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Она состоялась 18 января.

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Генсек НАТО подчеркнул, что за любую эскалацию кризиса в Украине Россия заплатит высокую цену.

Столтенберг также провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже в Госдепе обнародовали заявление о необходимости продолжить дипломатический диалог о деэскалации агрессии в Восточной Европе.

Заявление вице-премьера Стефанишиной

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что все члены НАТО поддерживают вступление в Альянс Украины. Политик подчеркнула, что, в частности, речь идет и о Германии.

Однажды Украина войдет в Альянс. Глава Кремля Владимир Путин раскрыл свои карты и повышает ставки. Стефанишина заметила, что самое время подумать о том, как НАТО может противостоять этим угрозам.

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