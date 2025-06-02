Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко, заметив, что после этого белорусский диктатор пришел к Владимиру Путину с просьбой перенести учения. Кремлю, кстати, такой сценарий тоже выгоден.

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Лукашенко получил четкие сигналы и приполз к Путину

По словам заместителя руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, еще раньше совместные военные учения представляли угрозу не только для Украины, но и для Литвы, Латвии и Польши. По нашей стране, даже президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия "готовит что-то" в Беларуси.

Сейчас перенос основных этапов учений "Запад-2025" вглубь страны, по мнению Латушко, имеет несколько причин:

Отсутствие материальных и людских ресурсов – Россия не может выслать в Беларусь большую часть своих войск;

Давление на Лукашенко со стороны Запада – вероятно, что говорится именно о Франции и Германии, которые могли пригрозить санкциями;

Проблемы торговли Китая с США – Пекину не выгодно, чтобы Беларусь создала проблемы на границе с Европой, потому что тогда он не сможет вести торговлю со странами ЕС.

Лукашенко получил эти сигналы. Я уверен, что он приполз на коленях к Путину и начал его умолять, чтобы они это не делали,

– подчеркнул он.

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси заметил, что здесь происходит определенная игра – Россия не хочет остановить войну в Украине, но в Беларуси показывает, мол, отводит свои войска от Европы. То есть "здесь за мир, там – за войну".

Кстати, одновременно председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак высказал мнение о том, что именно Путину намекнули перенести учения в Беларуси. Вероятно, это могли сделать американцы.